Драконный представитель: вторая часть фэнтези «Четвертое крыло» выйдет в РФ

Сиквел фэнтези-бестселлера Ребеки Яррос «Четвертое крыло» вышел в начале ноября в США. Между двумя релизами прошло всего полгода: первую книгу серии Яррос издала в мае, в России она вышла в июне и стала хитом у аудитории young adult. Серию уже планируют экранизировать за рубежом, но каст пока не подобрали: все затянулось из-за забастовок. Вторая часть, «Железное пламя» (в оригинале — «Iron Flame»), выйдет у нас только в следующем году, но «Известия» прочитали ее уже сейчас, на английском.

Все смешалось в Академии Басгиат

Первая книга серии «Эмпирей» Ребекки Яррос, «Четвертое крыло» в 2023 году выстрелила среди фэнтези. В центре сюжета — Вайолет, которая хотела стать писцом, как отец, тихо-мирно проживая свою жизнь среди пыльных книг. Но мать-генерал, приведшая вымышленное королевство Наварра к победе спустя долгие годы кровопролитной войны, настояла на том, чтобы девушка поступила в престижную военную академию Басгиат. Учиться здесь опаснее, чем в Хогвартсе, где живет трехглавый Цербер. Студенты конкурируют не на жизнь, а на смерть. Вайолет не вписывается среди «крутых плохишей», потому что тихоня, но и среди ребят попроще ей места нет, ведь ее мать ответственна за невзгоды их семей.

Параллельно с попытками выжить в университетской рутине, Вайолет ввязывается в любовный треугольник между хорошим и плохим парнем (оба очень горячие), а заодно седлает двух драконов. В книге много мата (им ругаются даже эти самые драконы), а еще есть постельные сцены и довольно бурные описания телесных желаний (хотя, казалось бы, пубертат у 20-летней героини уже должен был пройти).

У произведения нашлись и фанаты вселенной, и, что называется, хейтеры, поругавшие Яррос за нелепость пикантных сцен, слишком явное и частое цитирование наиболее известных книг жанра («Дивергент», «Эрагон», «Тень и кость», «Алая королева», «Королевство шипов и роз», «Голодные игры», «Песнь льда и пламени»). Писательнице досталось и за паразитирование на теме ментальной связи между всадником и его драконом, как это было в «Хрониках Перна» или даже в «Аватаре», если говорить о примерах из кинематографа. Но несмотря на это и целый ряд несостыковок (например, слабое здоровье Вайолет не мешает ей укладывать рослых мужчин на раз-два, да и вообще все «ништяки» падают ей буквально с неба) и обилие аналогичных историй на рынке, «Четвертое крыло» получил статус бестселлера New York Times и более 400 пятизвездочных оценок на GoodReads.

Фото: Источник Good Morning America Автор книги - Ребекка Яррос

В России же аудитория young adult (и помладше, чего уж тут скрывать) смела с полок первые 40 тыс. экземпляров тиража в мае 2023 года, из-за чего РОСМЭН допечатали еще 20 тыс. копий. Как сказали «Известиям» в издательстве, для России это «замечательные, уникальные продажи». А спустя каких-то полгода Яррос выпускает сиквел, и он вновь в списке бестселлеров, а Amazon даже планирует обеспечить циклу экранизацию. Утвержденного названия для российского рынка у книги пока нет, но в оригинале она называется «Iron Flame» (дословно — «Железное пламя»). В «РОСМЭН» сказали, что вторая часть непременно выйдет, а над переводом трудятся сразу два специалиста.

— Вторая часть гораздо больше первой примерно в 1,5 раза. Это очень большая, серьезная книга на 39 авторских листов. Предположительно, «Iron Flame» выйдет в апреле, — рассказали «Известиям» в издательстве.

Знакомые все драконы

Первая книга заканчивается открытым финалом: Вайолет узнает, что ее брат, много лет считавшийся погибшим, на самом деле жив и тайно живет среди повстанцев (собственно тех, против которых воевала их мать-генерал). Сиквел продолжает эту историю, заодно переводя героиню с первого курса обучения на второй — разумеется, он еще опаснее и сложнее, чем первый. Собственно, красной нитью сквозь весь сиквел проходит тема обретения семьи среди тех, кто не приходится тебе родственником по крови.

А вот любовная драма поутихла (хотя постельные сцены остаются столь же тщательно прописанными — все-таки до того, как удариться в фэнтези, Яррос написала несколько десятков эротических романов). При прочтении складывается впечатление, что любовь Вайолет теперь будет одна и на всю жизнь, о ненависти больше речи не идет, хотя, конечно, и без жертв не обходится. Другой вопрос — слишком резко выросшее количество персонажей и, как следствие, необходимость их «вырезать» из истории. Каждый раз, когда умирает очередной герой, Вайолет от всего сердца скорбит, а вот читателю требуется время, чтобы вспомнить, кто это вообще был и чем был полезен для сюжета. Впрочем, этим грешат почти все фэнтези. Интриги тоже поубавилось — вторая книга стала решением уравнений, представленных в первой, поэтому сюжетной перчинки не хватает.

Фото: РОСМЭН

— «Железное пламя», хотя и удивительное, но уже совсем не дикое приключение, которое мы пережили в «Четвертом крыле». Во многом это связано с тем, что вселенная расширилась и решила почти все вопросы, которые перешли в сиквел из первой книги. Это как если бы мы прочли «Четвертое крыло» так много раз в поисках подсказок, что все их нашли, и даже не удивились продолжению, — пишет обозреватель The Review Geek Лора Кей.

Действительно, книга читается пресновато — только ближе к концу произведения автор вспоминает, что нужно строить интригу, а на стабильности повествования фэнтези «выехать» не сможет. Так, лишь в последних трех главах появляются намеки на будущие сюжетные повороты, а само действие приобретает былую динамику. Так или иначе, пишет книжный блогер Хейди Дишлер, «Железное пламя» все еще интересно — для истинных поклонников серии, но «не сравнится с адреналином первой части». Правда, и поклонники остались немного разочарованы продолжением.

— Честно говоря, «Железное пламя» книга настолько средняя, что заставляет задуматься, а с чего вообще поднялась шумиха? Может быть, телеадаптация «Четвертого крыла» сработает, особенно если сценаристы будут наделены достаточной свободой, чтобы переработать структуру сюжета. Но в остальном, сиквел не выглядит многообещающим или интригующим в преддверии оставшихся книг серии, — отмечает пользователь Kori на фан-сайте Empyrean Riders.

Но это поклонники за рубежом. А в России, как прогнозируют в пресс-службе РОСМЭН, вторую часть будет ждать не меньший успех. Кроме того, уточнили в издательстве, Яррос уже довольно активно работает над третьей частью серии «Эмпиреи» (всего их будет пять), а учитывая столь короткий временной промежуток между выходом первых двух книг цикла, поклонникам осталось ждать не так уж и долго.