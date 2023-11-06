Криотерапия: «Отмороженные», «Слово пацана» и «Волшебный участок»

В ноябре на more.tv и Wink — криминальная комедия «Отмороженные», на Wink и START — «Слово пацана. Кровь на асфальте», а на Okko — фэнтезийный сериал «Волшебный участок». «Кинопоиск» порадует фанатов аниме финалом «Атаки титанов», Netflix представит анимационную экранизацию хита «Скотт Пилигрим», а на Apple TV+ выходит спин-офф «Годзиллы» — «Монарх»: Наследие монстров». «Известия» рассказывают о главных премьерах месяца в онлайн-кинотеатрах .

«Отмороженные» 18+

more.tv и Wink

Четверо бандитов, орудовавших в конце 90-х, неожиданно попадают в криокамеру на одном из «заданий». Просыпаются они в совершенно новом для себя мире — в 2022 году . Фил, Чак, Вжик и Масса пытаются адаптироваться в новой Москве, изменить свои привычки и стиль жизни. Из других проблем — родственники стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей подруги.

Главные роли в криминальной комедии о попаданцах из 90-х исполнили Влад Коноплев, Денис Васильев, Ярослав Заргаров и Савелий Наумов. Первые три серии уже доступны на платформах.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+

Wink и START

Сериал уже привлек внимание индустрии — получил главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» . Драму о взрослении во время перестройки снял Жора Крыжовников («Кухня», «Лед 2»), вместе с ним над сценарием работал Андрей Золотарев («Повелитель ветра»).



Сериал рассказывает о советской молодежи на рубеже 80-х и 90-х годов, которая пытается понять, как жить в новой реальности . Теперь главнее всего — уличные порядки, беспредел и «пацанское слово». Старшеклассник Андрей какое-то время оставался в стороне от этой реальности, однако знакомство с Маратом приводит его в новую жизнь, в которой принято «биться за асфальт».



Первые серии выйдут 9 ноября.

«Волшебный участок» 18+

Okko

«Волшебный участок» — фэнтезийный боевик с элементами русских сказок . Полицейский снайпер Леха зарабатывает на опасной службе посттравматический синдром, начинает налегать на алкоголь и теряет работу. Только серьезное заболевание родной сестры Кати способно привести героя в чувства. Он завязывает с пьянством и возвращается на службу в полицию участковым. Но участок, который достается бывшему спецназовцу, оказывается очень непростым: он населен самыми разными сказочными персонажами, начиная с Кощея и заканчивая злостным пироманом Горынычем и Бабой-ягой.

Режиссером сериала выступил Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), автором сценария — Александр Носков («Капельник») . Сериал появится на платформе 9 ноября.

«Саша против!» 18+

Premier

17-летняя москвичка Саша узнает, что мама собирается вновь выйти замуж, а у нее появится сводный брат Жан. Мирное сосуществование быстро оказывается под угрозой : Саша предвзято относится к Жану и мешает ему заниматься музыкой, а Жан считает Сашу слишком высокомерной и всячески препятствует ее спортивной карьере. Желая избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние.

Над новым релизом работали создательницы сериала «Сама дура» Анна Зайцева и Дарья Масловская. Первые два эпизода уже доступны на Premier.

«Атака титанов», финал сериала 18+

«Кинопоиск»

«Атака титанов» — одно из самых популярных аниме последнего десятилетия, а оригинальная манга, на которой основывается сериал, входит в топ-15 самых продаваемых японских комиксов (тираж около 12 млн копий). Анимационная сага растянулась на 10 лет и насчитывает почти 90 серий.



Сериал рассказывает о небольшой островной нации, которая страдает от регулярных атак титанов — безумных человекообразных великанов, питающихся людьми. Главные герои — Эрен Йегер, его приемная сестра Микаса Аккерман и их друг Армин Арлерт скрываются за высокими городскими стенами, но однажды защиту прорывает гигантский титан. После этого жизнь троицы полностью меняется, и они раскрывает заговор мирового масштаба.



Финальный эпизод саги о титанах выйдет на «Кинопоиске» 4 ноября.

«Банда «ЗИГ ЗАГ» 16+

KION

Действие сериала происходит зимой 1941 года в блокадном Ленинграде . Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода : в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 г хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами . Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налеты на машины с продовольствием. Название банды — «ЗИГ ЗАГ» — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».



В основе сериала лежит реальное дело времен блокады Ленинграда. Чтобы точнее и реалистичнее передать образы бандитов, сценаристы обратились к архивным материалам. Главных героев сыграли Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

Первые две серии уже доступны на KION, а финал сериала выйдет в декабре.

«Маяк 23» 18+

Amediateka

События сериала разворачиваются в научно-фантастическом будущем. Человечество создало систему космических маяков, чтобы ориентироваться в пространстве . Корабль сотрудницы правительства Астер терпит крушение, и она оказывается на одном из самых изолированных маяков. Здесь она встречает бывшего военного Халана, который точно что-то скрывает. Героям предстоит понять, друзья они или враги, и спасти мир от надвигающейся угрозы.

Одну из главных ролей исполнила звезда сериала «Игра престолов» Лина Хиди, а другая досталась Стефану Джеймсу («Сила воли») . В основе сериала — одноименная книга Хью Хауи.



Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре 13 ноября.

«Два, три, демон, приди!» 18+

«Иви»

Режиссерами хоррора выступили Дэнни и Майкл Филиппу, создатели крупного YouTube-канала RackaRacka (6,7 млн подписчиков), для них это дебютный полнометражный проект .

Группа подростков устраивает спиритический сеанс. Для призыва жутких духов достаточно прикоснуться к керамической руке и рассказать считалочку . Потусторонняя сущность вселяется в тело главной героини Мии, которая недавно пережила смерть матери. Призванные силы выходят из-под контроля и пытаются забрать душу младшего брата подруги Мии.

Фильм так успешно отработал в прокате, что к нему уже готовят сиквел. Хоррор появится на платформе 10 ноября.

«Скотт Пилигрим жмет на газ» 16+

Netflix

В основе нового сериала — всё та же серия комиксов «Скотт Пилигрим», то есть это анимационная реадаптация . Первая экранизация, вышедшая в 2010 году, получила более 70 престижных наград и номинаций и попала в шорт-лист 83-й премии «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». К своим ролям вернулись все актеры, снявшиеся в первой адаптации.

Главный герой, юноша Скотт Пилигрим, знакомится с девушкой своей мечты, но путь к счастливым отношениям преграждают семь злых бывших парней его возлюбленной .

Сериал сделан в стиле аниме — производством занимается японская студия Science Saru, выпустившая популярный аниме-проект «Человек-дьявол: Плакса». Премьера нового «Скотта Пилигрима» состоится 17 ноября.

«Монарх»: Наследие монстров» 18+

Apple TV+

«Наследие монстров» — спин-офф нашумевшего боевика «Годзилла» 2014 года . Новинка больше фокусируется на жизни людей, а не на буйстве гигантского монстра. Из-за этого релиз ближе к детективу, а не к сериалу-катастрофе.

Кейт (Анна Саваи) и ее брат Кентаро (Рэн Ватабэ) переживают нападение Годзиллы на Сан-Франциско. Вместе они отправляются на поиски без вести пропавшего отца. Выясняется, что он связан с секретной организацией «Монарх», а человечеству угрожает не только Годзилла, но и множество других чудовищ.

Премьера сериала состоится 17 ноября.

«Локи», финал 2-го сезона 16+

Disney+

«Локи» — один из самых популярных проектов по киновселенной Marvel . Первый сезон стал настоящим хитом и даже выдвигался на несколько престижных индустриальных наград, в том числе шесть раз на «Эмми».

Второй сезон снова рассказывает о боге хитрости и обмана Локи, которого вновь сыграл Том Хиддлстон . Он объединяется со специальным агентом Мобиусом М. Мобиусом, чтобы отловить Сильви, — альтернативную женскую версию Локи. Для этого героям предстоит путешествовать во времени и вселенным.

Финал сериала выйдет 10 ноября.

«Непобедимый», 2-й сезон 18+

Prime Video

«Непобедимый» — супергеройский анимационный сериал , рассчитанный на более взрослую аудиторию, в его основе лежит одноименная популярная серия комиксов . Критики и зрители положительно приняли первый сезон, вышедший в марте 2021-го, и спустя два года фанаты получили продолжение. События сериала разворачиваются спустя некоторое время после финала первого сезона.

Продолжение мультсериала рассказывает о Марке Грэйсоне — начинающем супергерое . Его отец, Омни-мэн, тоже стоял на защите Земли, но в концовке первого сезона выяснилось, что он относится к расе галактических захватчиков. Человечество — их новая цель. Главным злодеем новых серий станет Энгстром Леви, способный открывать порталы в другие вселенные.

Сериал уже доступен на Prime Video.