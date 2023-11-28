Блинкен заявил Алиеву о желании Вашингтона нормализовать отношения с Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева разрешить визит своего помощника Джеймса О'Брайена в Баку для нормализации отношений между двумя государствами. Об этом 28 ноября сообщил портал Report.

Алиев согласился с предложением американского госсекретаря при условии, что после этого визита будет снят запрет на визиты высокопоставленных чиновников Азербайджана в США. Блинкен принял это условие азербайджанской стороны.

Кроме того, азербайджанский лидер отметил, что последние действия США, связанные с Азербайджаном, нанесли серьезный вред отношениям двух стран.

Как отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Блинкен в ходе беседы поблагодарил президента Алиева за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

При этом в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном госсекретарь обсудил усилия США по достижению мирного договора. Об этом говорится в другом заявлении Миллера.

26 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ряд западных стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию из региона. При этом он подчеркнул, что никто не сможет обеспечить в регионе такую же стабильность и безопасность, как это делает Москва.

22 ноября спецборт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт Еревана. В этот же день в министерстве заявили о доставке 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

Ранее, 6 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены.

5 октября в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает и Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.