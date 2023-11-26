Песков заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Ряд западных стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию из региона, заявил в воскресенье, 26 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он сообщил, что западные политики уже несколько лет пытаются изгнать российских миротворцев из Карабахского региона. Однако раньше эта борьба велась с «надетыми дипломатическими масками», сейчас же попытки Запада становятся все более открытыми и прямолинейными.

«Целый ряд стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия-1».

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что никто не сможет обеспечить в регионе такую же стабильность и безопасность, как это делает Москва.

«А то, что пытаются нас оттуда вытеснить, — да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия», — сообщил Песков.

22 ноября спецборт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт Еревана. В этот же день в министерстве заявили о доставке 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

Ранее, 6 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены.

5 октября в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает и Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.