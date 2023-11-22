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МЧС России доставит 40 т гумпомощи для карабахских армян

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Фото: МЧС РФ
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МЧС России доставит 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха. Об этом 22 ноября сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что спецборт Ил-76 МЧС РФ уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Ереван.

В сообщении указано, что помощь организована по поручению президента России Владимира Путина и правительства РФ. В нее войдут продукты питания, одеяла и передвижная электростанция.

Ранее, 9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала доставку в Армению 40 т гуманитарной помощи. Она отметила, что гуманитарная акция дополняет целый ряд уже предпринятых с российской стороны шагов по поддержке карабахских переселенцев.

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19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха. 1 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что процесс переезда подошел к концу, всего в Армению прибыли больше 100 тыс. человек.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал программу компенсации расходов на проживание вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Для покрытия расходов на проживание каждой семье выделялось 40 тыс. драмов ($100) на человека в месяц и еще 10 тыс. драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы.

Также 31 сентября Армения обратилась к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. В Ереване заявили, что существует потребность в предметах первой медицинской помощи, а также санитарно-медицинских материалах.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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