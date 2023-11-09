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Захарова анонсировала доставку Россией 40 т гумпомощи карабахским армянам

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Россия доставит в Ереван 40 т гуманитарной помощи карабахским армянам. Об этом 9 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере, в частности по линии правительства Российской Федерации, с учетом потребностей армянской стороны подготовлено 40 т гуманитарной помощи. Она в ближайшие дни будет доставлена в Ереван», — сказала она на брифинге.

По ее словам, в состав груза войдет передвижная электростанция, которая обеспечит питание десятков домов в зимний период.

«Готовящаяся гуманитарная акция дополняет целый ряд уже предпринятых с российской стороны шагов по поддержке карабахских переселенцев», — добавила Захарова.

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19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха. 1 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что процесс переезда подошел к концу, всего в Армению прибыло больше 100 тыс. человек.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал программу компенсации расходов на проживание вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Для покрытия расходов на проживание каждой семье выделялось 40 тыс. драмов ($100) на человека в месяц и еще 10 тыс. драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы.

Также 31 сентября Армения обратилась к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев из Нагорного Карабаха. В Ереване заявили, что существует потребность в предметах первой медицинской помощи, а также санитарно-медицинских материалах.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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