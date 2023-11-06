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Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе

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Фото: РИА Новости/Григорий Печорин
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Ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены. Об этом 6 ноября говорится в бюллетене Минобороны РФ.

«В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто 10 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов», — указано в сообщении.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В ведомстве добавили, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Кроме того, военные поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку для обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

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До этого, 31 октября, в Минобороны РФ сообщали, что ротация личного состава российского миротворческого контингента на территории Карабахского экономического района завершается. В военном ведомстве также указали, что военная техника отправлена из Карабаха в Россию для проведения планового ремонта.

5 октября в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает и Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

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