Минобороны объявило о завершении ротации российских миротворцев в Карабахе

Завершается ротация личного состава российского миротворческого контингента на территории карабахского экономического района, заявило 31 октября Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что военная техника отправлена из Карабаха в Россию для проведения планового ремонта.

«Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», — сказано в заявлении.

5 октября в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает и Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.