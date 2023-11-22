Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт Еревана. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает ведомство в Telegram-канале.

В этот же день в министерстве заявили о доставке 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха. Отмечается, что помощь организована по поручению президента России Владимира Путина и правительства РФ. В нее войдут продукты питания, одеяла и передвижная электростанция.

Ранее, 9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала доставку в Армению 40 т гуманитарной помощи. Она отметила, что гуманитарная акция дополняет целый ряд уже предпринятых с российской стороны шагов по поддержке карабахских переселенцев.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза (ЕС), Германии и Франции подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая в его территорию Нагорный Карабах.

Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. 20 сентября стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха. 1 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что процесс переезда подошел к концу, всего в Армению прибыло больше 100 тыс. человек.

За день до этого, 30 сентября, премьер-министр Армении анонсировал программу компенсации расходов на проживание вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Для покрытия расходов на проживание каждой семье выделялось 40 тыс. драмов ($100) на человека в месяц и еще 10 тыс. драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы.