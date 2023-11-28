Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможность мирного договора

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 27 ноября, обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного договора.

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, говорится, что Блинкен поблагодарил президента Алиева за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Госсекретарь признал страдания, которые этот давний конфликт причинил как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества, которые мир принесет всем в регионе», — отметили в Госдепе.

При этом в разговоре с Пашиняном госсекретарь обсудил усилия США по достижению мирного договора. Об этом говорится в другом заявлении Миллера.

«Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и рассказал об усилиях по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией», — сказано в нем.

До этого о том, что США «видят реальную возможность для Азербайджана и Армении заключить мир, который принес бы пользу всему региону благодаря торговому маршруту», заявил высокопоставленный американский дипломат, чьи слова привело агентство Anadolu.

26 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ряд западных стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию из региона. При этом он подчеркнул, что никто не сможет обеспечить в регионе такую же стабильность и безопасность, как это делает Москва.

22 ноября спецборт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт Еревана. В этот же день в министерстве заявили о доставке 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

Ранее, 6 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены.

5 октября в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает и Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.