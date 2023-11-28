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Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможность мирного договора

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Фото: REUTERS/Pool/SAUL LOEB
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 27 ноября, обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность заключения мирного договора.

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, говорится, что Блинкен поблагодарил президента Алиева за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Госсекретарь признал страдания, которые этот давний конфликт причинил как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества, которые мир принесет всем в регионе», — отметили в Госдепе.

При этом в разговоре с Пашиняном госсекретарь обсудил усилия США по достижению мирного договора. Об этом говорится в другом заявлении Миллера.

«Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и рассказал об усилиях по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией», — сказано в нем.

До этого о том, что США «видят реальную возможность для Азербайджана и Армении заключить мир, который принес бы пользу всему региону благодаря торговому маршруту», заявил высокопоставленный американский дипломат, чьи слова привело агентство Anadolu.

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26 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ряд западных стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию из региона. При этом он подчеркнул, что никто не сможет обеспечить в регионе такую же стабильность и безопасность, как это делает Москва.

22 ноября спецборт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт Еревана. В этот же день в министерстве заявили о доставке 40 т гуманитарного груза в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

Ранее, 6 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены.

5 октября в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает и Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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