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Набиуллина заявила о возвращении российских банков в хорошую форму

Набиуллина: российский банковский сектор вернулся в хорошую форму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские банки вернулись в хорошую форму, настало время думать о развитии этого сектора. Об этом 28 ноября заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

«Важна не только прибыль здесь и сейчас, но важно создание доверия на рынке и долгосрочная лояльность потребителей», — сказала она в ходе конференции регулятора «Фокус на клиента».

Набиуллина подчеркнула, что это необходимо для финансовой устойчивости компаний и сектора.

Сильное звено: российские банки ждут рекордной прибыли
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Накануне, 27 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что недоброжелатели РФ не рассчитывали, что банковский сектор страны преодолеет все сложности извне. По его словам, соперники не учли, что кредитная организация — не просто кубышка, а часть экономики.

В конце сентября глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский в интервью «Известиям» сообщил, что в первой половине 2023 года объем чистой прибыли банковского сектора составил чуть менее 1,7 трлн рублей. С учетом июльских данных за первые семь месяцев кредитные организации заработали 2 трлн. Он отметил, что при сохранении такой динамики может быть побит рекорд 2021 года — 2,4 трлн рублей.

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