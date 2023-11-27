В Общественной палате обсудили газификацию Сибири

24 ноября в Общественной палате состоялся круглый стол «Газификация СФО: проблемы и возможности», посвященный развитию газоснабжения в Сибири. В мероприятии приняли участи представители федеральных и региональных ведомств, Государственной Думы РФ, общественных объединений. Участники обсудили необходимость газификации в сибирских регионах и условия, необходимые для достижения этой цели.

Как рассказали эксперты, наиболее актуальной проблемой газификация является для регионов Сибири, прежде всего, Красноярского края и Иркутской области. Здесь газ даст возможность активнее развивать промышленное производство, в то же время, не осложняя экологическую обстановку и сохраняя природные богатства края.

Александра Полина, заместитель директора департамента развития газовой отрасли Минэнерго России рассказала, что газификация Сибири напрямую зависит от газопровода Сила Сибири-2, есть планы и по газификации Забайкалья и Бурятии. Однако директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Стенников отметил, что газификация регионов Сибири окажется под вопросом в том случае, если не будут достигнуты договоренности о поставках газа в Китай. И в целом перевод энергетики Иркутской области на газ не предусмотрен генеральной схемой газоснабжения области, отметил ученый. Первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов подтвердил, что уровень газификации составляет около 1%, и власти продолжают надеяться на магистральный газопровод.

Сейчас Сибирь задыхается из-за угольный генерации. В зимний период загрязнения эмитируются частным сектором и ТЭЦ, они аккумулируются в нижних слоях атмосферы, это вызывает серьезные опасения, предостерег руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

Как отметили выступавшие, открытый вопрос так необходимой газификации — цена на газ (он будет дороже угля). Еще один важный пункт, на который обратили внимание эксперты: через «Силу Сибири-2», на которую надеются регионы, газ пойдет прежде всего за рубеж, а не в сибирские города, инфраструктура которых пока не готова к переходу «голубое топливо».