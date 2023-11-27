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В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель сухогрузом Blue Shark

Росморречфлот: снятие с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark, который находится у побережья Анапы, начнется сразу же, как только это позволят погодные условия. Об этом сообщили 27 ноября в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Как только позволит погода», — ответили в пресс-службе ведомства «РИА Новости».

Известно, что капитан судна о пострадавших на борту не сообщал. Согласно данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно под флагом Белиза ожидало погрузки ячменя для Египта в морском порту Тамань.

Получив предупреждение о надвигающемся шторме, оно перешло на якорную стоянку. Однако около 23:00 мск в воскресенье, 26 ноября, из-за сильного ветра и волн сухогруз сорвало с якорей и он начал дрейфовать в сторону берега.

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Ранее 27 ноября сообщалось, что сухогруз Blue Shark выбросило на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево. На его борту находится 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Судно находится на мели на ровном киле рядом с берегом, отметили в Росморречфлоте. План аварийно-спасательной операции разрабатывают морские спасатели при взаимодействии с МЧС России.

В этот же день в распоряжении «Известий» появились кадры разрушений на набережной в Краснодарском крае, куда штормом вынесло сухогруз. Согласно данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, борт находится примерно в 150 м от пляжа.

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