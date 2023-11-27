Сухогруз «Blue Shark» был выброшен на мель возле Анапы из-за сильного шторма

Сухогруз «Blue Shark» был выброшен на мель возле Анапы. В распоряжении «Известий» 27 ноября появились кадры разрушений на набережной в Краснодарском крае, куда штормом вынесло сухогруз.

Отмечается, что это произошло из-за сильного шторма, который обрушился на Краснодарский край.

Согласно данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, борт находится примерно в 150 м от пляжа.

Ранее, 26 ноября, администрации Туапсинского района Краснодарского края сообщала, что волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье до конца суток 27 ноября.