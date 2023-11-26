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Волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье

Власти Туапсе предупредили, что на черноморское побережье обрушится шторм
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье до конца суток 27 ноября, об этом 26 ноября сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района Краснодарского края.

«Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать 7 м», — предупредили власти региона в своем Telegram-канале.

На черноморское побережье обрушится шторм, порывы ветра будут достигать 30 м/с и сопровождаться сильными ливнями.

В Туапсинском районе высока вероятность подъема уровня воды в реках и возникновения ЧС. Местные власти попросили жителей и гостей Краснодарского края воздержаться от прогулок в ненастье.

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В Тюменской области с вечера 21 ноября объявляли штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и обледенением дорожного покрытия. Ранее, 20 ноября, сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в Крыму из-за усиления ветра до 25 м/с.

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