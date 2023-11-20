Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Крыму

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра в южных и восточных районах республики. При порывах его скорость может достигать 25 м/с.

В МЧС по региону предупредили о возможных ЧС, таких как аварии на объектах ЖКХ и энергетики, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях в движении автомобильного транспорта, в особенности на горных перевалах. Кроме того, возникнет угроза жизни и здоровью людей из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев, слабоукрепленных конструкций, обрыва ЛЭП, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на спасательное ведомство.

Накануне, 19 ноября, в Минэнерго РФ также сообщали о массовых отключениях энергоснабжения в Крыму. Причиной стал сильный ветер. Это затронуло 88 населенных пунктов. К обеду без света оставалось более 51 тыс. человек. Штормовое предупреждение было объявлено в республике на все выходные. Без электричества остаются почти 7 тыс. человек, уточняет ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что на Колыме на вторник, 21 января, прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер со скоростью до 20 м/с и метель ожидаются в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов.