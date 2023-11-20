Сильный ветер с метелью ожидают на Колыме
Неблагоприятные погодные условия прогнозируют в Магаданской области на вторник, 21 января. Как сообщает ФГБУ «Колымское УГМС», сильный ветер скоростью до 20 м/с и метель ожидаются в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов.
Вероятность возникновения ЧС сохраняется в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах. Не исключены повреждения линий электропередачи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образование снежных заносов, переметов на дорогах, скопление автотранспорта на перевалах, возникновение ДТП.
Жителей также предупредили о возможном обрушении слабоукрепленных конструкций снежных козырьков и сосулек, пишет ИА KamchatkaMedia.
Ранее, 19 ноября, сообщалось, что в Кемеровской области из-за непогоды погибли три человека, еще 18 пострадали. В связи с неблагоприятными погодными условиями произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, восьми основных водозаборов, девяти угольных предприятий. Также более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель.