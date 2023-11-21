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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Тюменской области с вечера 21 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и обледенением дорожного покрытия. Об этом днем 21 ноября сообщают местные СМИ со ссылкой на тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 22:00 21 ноября и до 20:00 22 ноября. Тюменская область: ветер с порывами до 15–18 метров в секунду», — предупредило учреждение.

Ближе к середине дня 22 ноября дороги на юге региона покроет гололед. В то же время на деревьях и проводах ожидают отложения мокрого снега. В связи с ухудшением погодных условий синоптики призвали водителей и пешеходов к осторожности.

Помимо этого, информационный центр правительства Тюменской области предупредил в своем Telegram-канале о сильном ветре 22 ноября на севере региона с порывами до 18 м/с.

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Накануне водителей попросили воздержаться 21 ноября от поездок по федеральной автодороге А-360 «Лена» в Якутии в связи с сильным снегопадом. Перед этим сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в Крыму из-за усиления ветра до 25 м/с.

Днем ранее несколько регионов Сибири накрыл мощный ураган с порывами ветра до 35 м/с, есть жертвы. В ряде городов были зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал «Известиям», что экстремальные погодные явления станут нормой для средней полосы России на ближайшее столетие.

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