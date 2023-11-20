Якутских водителей попросили воздержаться от поездок по трассе «Лена»

В Алданском районе Якутии в ближайшие несколько суток продолжится сильный снегопад. Водителей просят воздержаться от поездок по федеральной автодороге А-360 «Лена», если в этом нет особой необходимости.

Как пишет ИА SakhaNews со ссылкой на ФКУ Упрдор «Лена», автомобилисты должны быть внимательны на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с погодой. Также водителям рекомендуют иметь при себе запас горючего и цепи противоскольжения.

ИА YakutiaMedia уточняет, что в ближайшие сутки, 21 ноября, усиление ветра до 20 м/с и метель ожидаются в Ленском, Олекминском, Хангаласском, Алданском, Нерюнгринском и Кобяйском районах. В Усть-Майском районе начнется снегопад, местами сильный.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в Крыму. Причина — усиление ветра до 25 м/с.