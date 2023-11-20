Климатолог заявил, что экстремальные погодные явления станут нормой для России

Экстремальные погодные явления станут нормой для средней полосы России. Об этом 20 ноября заявил «Известиям» исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Накануне несколько регионов Сибири накрыл мощный ураган с порывами ветра до 35 м/с, есть жертвы. В ряде городов зафиксированы повреждения зданий и автомобилей, а также падение конструкций и нарушение электроснабжения.

«Все прогностические модели предсказывают постепенное движение этого циклона на Восток, у него действительно очень компактное ядро с мощными порывами ветра. Но по всей видимости все-таки он будет ослабевать по мере движения на Восток, поэтому предсказать какие-то разрушительные последствия сейчас, наверное, сложно», — сказал Родин.

При этом, по его словам, само по себе появление такого циклона в практически уже зимний сезон — необычное явление, которое свидетельствует об определенной перестройке климатической системы.

«Есть такой эффект, который называется «длинные хвосты», когда растет вероятность маловероятных событий. То есть экстремальные погодные явления становятся более частыми. Это действительно фиксируется мировой статистикой. И наша страна здесь не исключение. Например, практически климатической нормой в средней полосе России стали весенние ураганы — примерно на майские праздники. Осенние ураганы тоже случаются, но, на мой взгляд, то, что сейчас произошло в сибирских городах, это достаточно редкое явление. Я думаю, что на ближайшее столетие эта тенденция сохранится», — предупредил ученый.

По мнению специалиста, всем ответственным службам стоит быть готовыми к тому, что вероятность экстремальных погодных явлений увеличится.

«Городскому хозяйству, транспортной инфраструктуре, оперативным службам, аварийно-спасательным, конечно, нужно быть готовыми к тому, что вероятность таких погодных явлений увеличится. Наверное, нужно будет вносить определенные изменения в ГОСТы, в технологии строительства, то есть наша инфраструктура должна быть более устойчива к погодным явлениям. Мы должны быть готовы к тому, что подобные явления могут случиться в любом месте в любое время. <…> Вся средняя полоса теперь находится в зоне риска, в том числе по экстремальным ветровым нагрузкам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области мужчина и женщина погибли в результате падения дерева на автомобиль, в котором они находились. Еще двое граждан, ехавших в той же машине, были госпитализированы. Кроме того, порывами сильного ветра сорвало рекламный щит возле ТЦ «Сити Молл», он рухнул на случайную прохожую. Женщина доставлена в больницу.