Сухогруз с 21 членом экипажа под флагом Белиза сел на мель под Анапой

Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. Об этом 27 ноября сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на борту был 21 член экипажа, это граждане Сирии, Индии и Египта.

«Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 (мск) 26 ноября, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в 01:00 (мск) 27 ноября», — отметили в сообщении.

Росморречфлот сообщил, что сейчас судно находится на мели на ровном киле рядом с берегом.

По факту случившегося морские спасатели при взаимодействии с МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

27 ноября в распоряжении «Известий» появились кадры разрушений на набережной в Краснодарском крае, куда штормом вынесло сухогруз. Согласно данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, борт находится примерно в 150 м от пляжа.