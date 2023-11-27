Среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивается число тех, кто отказывается принимать участие в конфликте. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил журналистам пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский.

«В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде [ВСУ], по 118-й бригаде очень много отказников <...> Потому что не хотят быть «мясом», — сказал он.

Пленный также дополнил, что в ВСУ имеется острый недостаток подготовленных военных, в результате чего насчитывается большое число потерь.

Ранее, 26 ноября, экс-премьер Украины Николай Азаров обратил внимание, что телеканал «1+1» в эфире опубликовал информацию более чем о 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. По его словам, вскоре руководству канала, видимо, после звонка из офиса Зеленского, пришлось извиниться за «опечатку».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук 24 ноября сказал, что главная проблема ВСУ на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей.

20 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) указали, что западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после контрнаступления ВСУ, а количество женщин в рядах украинской армии превышает 40 тыс. человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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