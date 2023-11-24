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Военный эксперт назвал главную проблему ВСУ на фронте

Военный эксперт Матвийчук назвал нехватку оружия главной проблемой ВСУ на фронте
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Главная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей. Такое мнение полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал в пятницу, 24 ноября.

«Всё идет по крохам и прекращается снабжение. Заявление [главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного], что всё контролируемо, — он считает, что ведет переговоры о возможности поставок и что все-таки малая толика все же поступает от Польши, Чехии, Германии. Если перевести на русский язык, это значит, что Вооруженные силы Украины терпят крах, очень тяжелая ситуация, командование пытается принять меры для исправления этой ситуации», — заключил он в разговоре с Lenta.Ru.

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22 ноября Залужный на заседании контактной группы по обороне страны в рамках формата «Рамштайн» назвал ситуацию в зоне спецоперации затруднительной, но контролируемой, передает RT.

Главком ВСУ добавил, что украинская армия продолжает вести оборонительные и наступательные операции.

14 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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