Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в среду, 22 ноября, на заседании контактной группы по обороне страны в рамках формата «Рамштайн» назвал ситуацию в зоне спецоперации затруднительной, но контролируемой.

«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Заметил, что обстановка на фронте усложнена, однако контролируется», — написал он в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что украинская армия продолжает вести оборонительные и наступательные операции.

14 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.