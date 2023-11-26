Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ

Украинский телеканал «1+1» в эфире опубликовал информацию более чем о 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это 26 ноября обратил внимание экс-премьер страны Николай Азаров, о чем написал на своей странице в Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В сообщении было указано, что за время конфликта погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ. Бегущая строка с этой информацией была запущена в эфир во время национального телемарафона.

«Позже руководство канала, видимо после звонка из офиса [президента Украины Владимира] Зеленского, извинилось за «опечатку», — указал Азаров.

О больших потерях в рядах ВСУ неоднократно заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Так, 21 ноября, он сообщил, что украинская армия с начала ноября потеряла более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники.

Вместе с тем 13 ноября издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.