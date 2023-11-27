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Количество пострадавших в результате непогоды в Крыму выросло до семи

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Фото: t.me/Sadaklyev
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Во время шторма в Евпатории и Симферополе пострадали семь человек, двое из них были госпитализированы, пятеро получили амбулаторную помощь. Об этом 27 ноября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что всего эвакуировано 311 человек, включая 43 ребенка. Сейчас действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности. В ПВР размещен 71 человек, в том числе 11 детей.

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Ранее в этот день сообщалось о шести пострадавших. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в Севастополе зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что из отеля в Евпатории в результате непогоды были эвакуированы 100 человек.

Накануне, 26 ноября, Крючков заявил, что около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Также Крючков указал, что в Крыму приостановлено движение троллейбусов на маршруте Симферополь – Ялта. Указывалось, что мощный шторм повалил на территории республики около 40 деревьев и привел к массовому обрыву проводов линии электропередачи (ЛЭП).

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

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