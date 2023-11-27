Эвакуацию отеля провели в Евпатории из-за шторма

В Республике Крым в связи со штормом из отеля в Евпатории были эвакуированы 100 человек. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.

«100 человек (50 гости и 50 персонал) эвакуированы из отела «Рибера» в Евпатории», — говорится в сообщении.

Также Крючков добавил, что все находившиеся в отеле люди были размещены в другие гостиницы.

Кроме того, он подчеркнул, что работа с местными отельерами и руководством здравниц осуществляется министерством курортов и туризма Республики Крым круглосуточно.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что во время шторма в Симферополе и Евпатории пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы, четверо получили амбулаторную помощь. Отмечается, что всего эвакуировано 277 человек, включая 41 ребенка. Сейчас действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности.

26 ноября в Республике Крым в результате шторма была разрушена набережная в селе Малореченское недалеко от города Алушты. Уточнялось, что из-за непогоды без электричества остались порядка семи сел, а также трасса Алушта – Симферополь.

Крючков заявил, что около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Также Крючков указал, что в Крыму приостановлено движение троллейбусов на маршруте Симферополь – Ялта. Указывалось, что мощный шторм повалил на территории республики около 40 деревьев и привел к массовому обрыву проводов линии электропередачи (ЛЭП).

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.