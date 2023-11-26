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Троллейбусы на трассе Симферополь – Ялта встали из-за шторма

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Фото: соцсети
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В Крыму приостановлено движение троллейбусов на маршруте Симферополь — Ялта. Об этом 26 ноября в Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Как отмечается, застрявших в троллейбусах людей Минтранс Крыма начинает вывозить автобусами.

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют безопасность дорожного движения и помогают водителям, сообщили в главном управлении МВД по Крыму.

Вместе с тем, мощный шторм повалил на территории республики около 40 деревьев, проинформировал глава регионального управления МЧС Сергей Садаклиев.

По его словам, ураган сорвал около 10 крыш. Также зафиксированы массовые обрывы проводов ЛЭП.

Он добавил, что из-за непогоды в Евпатории эвакуируют жителей города. Для них были открыты два пункта временного размещения (ПВР), горожане также размещаются у родных и близких.

Штормовой ветер оставил без света 26 ноября около 40 тыс. жителей Крыма. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Отмечалось, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. Так, в Керчи несколько районов отрезаны от города.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с. Создан оперативный штаб. 27 ноября в республике объявили нерабочим днем на фоне непогоды.

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