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Эксперты рассказали об использовании дронов с термобарическими боеприпасами

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Фото: РИА Новости
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БПЛА с термобарическими боеприпасам будут применяться при уничтожении укрепрайонов — они гораздо эффективнее, чем фугасные, уничтожают заранее оборудованные огневые точки противника, рассказал «Известиям» эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко.

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Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что для Вооруженных сил РФ разрабатывается новая линейка беспилотников самолетного типа и мультикоптеров, которые будут вооружены термобарическими и зажигательными боеприпасами.

«Боеприпас действует по принципу подрыва облака газообразного взрывчатого вещества, которое перед детонацией распространяется на определенной площади. Он может быть применен при поражении такого объекта, как опорный пункт обороны, окопы, блиндажи», — считает эксперт.

Он объяснил, что фугасный боеприпас действует по определенной точке, а термобарический выжигает все живое на определенной территории.

«Ударной волной поражается приличная площадь, причем и на площадь, и на глубину: она действует и на бруствер окопа, и на дно, и на амбразуру ДОТа, и на ходы сообщения», — уточнил Олег Желтоножко.

Эксперт отметил, что БПЛА повысят эффективность использования термобарических ракет и бомб.

«Дрон фиксируется непосредственно над или рядом с объектом, и выпускаемый с него боеприпас, должен точно поражать цель. При уничтожении определенного района обороны это поможет заметно снизить расход боеприпасов», — рассказал Олег Желтоножко.

Термобарические ракеты и бомбы также должны применяться по живой силе, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

«Они могут работать там же, где сейчас задействуют наши FPV-беспилотники, — по живой силе, по окопам, по блиндажам», — объяснил он.

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