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Карта спецоперации на Украине 26 ноября

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, за минувшие сутки на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка ДНР. Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, на южнодонецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко ДНР и улучшили положение по переднему краю. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На донецком направлении потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.

На запорожском направлении потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля.

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Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Также на херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Воздушных сил Украины — два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области.
За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 642 единицы специальной военной автомобильной техники.

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