Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле выразили надежду в возобновлении Арменией полноценного участия в ОДКБ
Политика
В Крыму указали на провал попыток Киева блокировать контакты республики с миром
Общество
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна
Армия
Средства ПВО России уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Общество
Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»
Мир
Песков заявил о расцвете нацистских настроений на Украине после силового переворота
Мир
Французский политик Филиппо призвал забыть о Зеленском и начать диалог с РФ
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали
Общество
Волны высотой до 7 м обрушатся на черноморское побережье
Общество
Путин поздравил диктора Анну Шатилову с 85-летним юбилеем
Происшествия
Губернатор Смоленской области сообщил о подавлении силами ПВО и РЭБ атаки БПЛА
Мир
Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в нарушении условий перемирия
Мир
Daily Express заявило об усложнении ситуации для ВСУ из-за зимы
Мир
Во Франции начались беспорядки из-за гибели подростка после нападения с ножом

В Госдуме прокомментировали ситуацию на границе Украины и Польши

Депутат Госдумы Журова: конфликты Украины с Польшей повлияют на ее вступление в ЕС
0
Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что Киев зря конфликтует с Варшавой, так как это может повлиять на вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Своим мнением она поделилась 26 ноября в беседе с «Известиями», комментируя ситуацию с дальнобойщиками на границе двух стран.

Она также перечислила претензии Варшавы к Киеву.

«Были претензии, Варшава просила признать геноцид польского народа во время Великой Отечественной войны со стороны бендеровцев, со стороны вот той армии, которая тогда была украинской. Это к Советскому Союзу отношения не имеет», — сказала она.

По словам Журовой, Польша намекает, что если Украина не признает геноцид, то и ее вхождение в ЕС окажется под вопросом.

«Мы же понимаем, что в таких обстоятельствах, если они продолжат конфликтовать, то Польша в итоге не проголосует, а там должно быть единогласное голосование», — добавила Журова.

По мнению политика, между Украиной и Польшей сейчас наблюдается ряд конфликтов в ряде сфер, из-за этого Варшава может не поддержать вхождение Украины в ЕС.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день, 25 ноября, мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

23 ноября союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.

Стоп, машины: Польша расширяет транспортную блокаду Украины
Фермеры грозят закрыть еще один контрольно-пропускной пункт

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

До этого, 6 ноября, польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023