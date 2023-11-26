В Госдуме прокомментировали ситуацию на границе Украины и Польши

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что Киев зря конфликтует с Варшавой, так как это может повлиять на вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Своим мнением она поделилась 26 ноября в беседе с «Известиями», комментируя ситуацию с дальнобойщиками на границе двух стран.

Она также перечислила претензии Варшавы к Киеву.

«Были претензии, Варшава просила признать геноцид польского народа во время Великой Отечественной войны со стороны бендеровцев, со стороны вот той армии, которая тогда была украинской. Это к Советскому Союзу отношения не имеет», — сказала она.

По словам Журовой, Польша намекает, что если Украина не признает геноцид, то и ее вхождение в ЕС окажется под вопросом.

«Мы же понимаем, что в таких обстоятельствах, если они продолжат конфликтовать, то Польша в итоге не проголосует, а там должно быть единогласное голосование», — добавила Журова.

По мнению политика, между Украиной и Польшей сейчас наблюдается ряд конфликтов в ряде сфер, из-за этого Варшава может не поддержать вхождение Украины в ЕС.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день, 25 ноября, мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

23 ноября союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

До этого, 6 ноября, польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.