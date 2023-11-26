Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Черкассах

Взрывы раздаются в Черкассах и Киевской области на Украине. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в Черкасской области объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее, 25 ноября, сообщалось о взрывах в Киеве. В результате в одном из нежилых помещений начался пожар. Кроме того, сообщалось о перебоях со светом. По данным минэнерго Украины, электричество пропало в 77 жилых домах и 120 учреждениях в центральной части города.

В тот же день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград).

Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Сигнал тревоги звучал в Черниговской области.

Украинские СМИ также передали информацию о звуках взрывов в подконтрольном Украине городе Запорожье. Сирена звучала в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.