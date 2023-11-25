В Киеве начались перебои со светом

Перебои со светом начались в Киеве. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По предварительным данным, линии электропередачи могли быть повреждены обломками беспилотников.

Жителей города призвали выключить электроприборы из розеток.

В этот же день сообщалось, что в украинской столице прогремели взрывы. В Киевской областной военной администрации уточняли, что в городе работает противовоздушная оборона (ПВО).

Кроме того, взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград) и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.