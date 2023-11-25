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В США сообщили о низком боевом духе на Украине

FT: боевой дух на Украине низкий, никто не бежит в военкомат в преддверии зимы
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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На Украине отмечается низкий боевой дух, а также недостаток военных, сообщила 24 ноября газета Financial Times (FT) со ссылкой на своего корреспондента, который находится в стране, Криса Миллера.

По его словам, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы.

«Боевой дух довольно низкий», — сказал он.

Также Миллер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток военных.

«Никто не вскакивает с дивана <…>, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», — говорится в материале.

Корреспондент также подчеркнул, что украинские власти опасаются, что пост президента США может занять Дональд Трамп, который ранее уже занимал данную должность.

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Накануне секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды вооруженных сил страны провалилась.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти страны планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом он не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Вместе с тем 20 ноября в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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