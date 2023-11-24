В Киеве заявили о провале мобилизации на Украине

Мобилизация украинцев в ряды вооруженных сил страны провалилась, заявил 24 ноября секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью украинскому радио NV.

«Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации. После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации», — заявил он.

По словам Костенко, если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то республику ждут «большие проблемы».

«Сейчас, пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами (нехваткой снарядов. — Ред.)», — добавил он.

Также 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Ранее в этот день бывший замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр признала проблемы с оружием в рядах армии и призвала к мобилизации. Она также указала на преимущество Вооруженных сил РФ в зоне конфликта, поскольку в рядах российской армии больше людей, а украинская уступает по численности.

До этого, 20 ноября, в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.