Экс-замглавы МО Украины Маляр напомнила гражданам о мобилизации

Бывший замглавы министерства обороны (МО) Украины Анна Маляр в четверг, 24 ноября, признала проблемы с оружием в рядах армии и призвала к мобилизации.

Маляр отметила, что необходимо осознавать преимущество Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне конфликта, так как в рядах российской армии больше людей, а украинская уступает по численности.

«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация», — приводит ее слова издание LIGA.net.

Экс-замглавы МО объяснила, что во время военных действий происходит мобилизация. По ее словам, спецоперация продолжается уже более полутора лет, поэтому «время популярных решений уже прошло». Они уже исчерпаны в такой сложной военной кампании, добавила Маляр.

«Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости», — подчеркнула она.

Ранее, 20 ноября, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Отмечается, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

До этого, 8 ноября, Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.