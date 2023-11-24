Зеленский заявил о работе над комплексным планом по мобилизации
Украинский президент Владимир Зеленский заявил 24 ноября, что на следующей неделе власти покажут ему «новый комплексный план по мобилизации» на Украине.
«Что касается вопроса мобилизации — вы знаете, какой он сложный и очень актуальный», — сказал он на брифинге, запись опубликовало украинское информационное агентство УНИАН в Telegram-канале.
По словам президента Украины, киевским властям «поставлена комплексная задача», добавила «Газета.Ru».
«Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решать вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать», — дополнил Зеленский.
При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины.
Ранее в этот день бывший замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр признала проблемы с оружием в рядах армии и призвала к мобилизации. Она также указала на преимущество Вооруженных сил РФ в зоне конфликта, поскольку в рядах российской армии больше людей, а украинская уступает по численности.
До этого, 20 ноября, в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.
8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.
Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.