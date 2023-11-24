Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа
Мир
В Киеве заявили о провале мобилизации на Украине
Общество
В Ростовской области задержали трех похитивших 16-летнюю девушку мужчин
Мир
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Мир
Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Мир
Дерипаска предрек немецкой экономике упадок из-за роста цен на энергию
Общество
Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом
Происшествия
Ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
Общество
Минюст включил Михаила Касьянова в реестр иноагентов
Мир
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела ГУ МВД
Происшествия
В Петербурге у ТЦ со стрельбой задержали подозреваемого
Мир
Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ
Сюжет:

Зеленский заявил о работе над комплексным планом по мобилизации

0
Фото: Global Look Press/Serhiihudak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский президент Владимир Зеленский заявил 24 ноября, что на следующей неделе власти покажут ему «новый комплексный план по мобилизации» на Украине.

«Что касается вопроса мобилизации — вы знаете, какой он сложный и очень актуальный», — сказал он на брифинге, запись опубликовало украинское информационное агентство УНИАН в Telegram-канале.

По словам президента Украины, киевским властям «поставлена комплексная задача», добавила «Газета.Ru».

«Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решать вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать», — дополнил Зеленский.

При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины.

Уклонение и наказание: как на Украине проходит новый этап мобилизации
На фронт хотят отправить студентов, женщин-медиков и инвалидов

Ранее в этот день бывший замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр признала проблемы с оружием в рядах армии и призвала к мобилизации. Она также указала на преимущество Вооруженных сил РФ в зоне конфликта, поскольку в рядах российской армии больше людей, а украинская уступает по численности.

До этого, 20 ноября, в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. До этого, 25 октября, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация на Украине может быть усилена в том числе из-за потерь на фронте.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023