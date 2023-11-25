Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти — пострадали шестеро детей и трое взрослых. Информацию об этом 25 ноября уточнило УМВД по региону.
«Пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Троим взрослым понадобилась помощь медиков, отметили в полиции.
Ранее в субботу сообщалось, что как минимум шестеро детей пострадали и один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Калужской области. ДТП произошло около 10:00 на автодороге Малоярославец – Боровск около деревни Уваровское.
По предварительной информации, водитель Renault Logan допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет, водитель легковушки погиб.
«Известия» показали кадры с места аварии.