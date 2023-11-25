Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

Как минимум шесть детей пострадали и один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Калужской области. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.

«Известия» публикуют кадры с места аварии. Точно число пострадавших устанавливается.

ДТП произошло около 10:00 на автодороге Малоярославец – Боровс­к около деревни Уваровское.

Предварительно, водитель Renault Logan допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Калуги в Боровский район, в результате чего последний съехал в кювет.

«Количество пострад­авших и обстоятельст­ва ДТП устанавливают­ся», — говорится в сообщении.

В свою очередь, источник «Известий» сообщил, что, предварительно, в автобусе находились 20 детей, они ехали в этнографический парк-музей, расположенный недалеко от города Боровска. Автобус был оборудован всем необходимым для перевозки несовершеннолетних, поездка осуществлялась в соответствии с правилами, уточнил собеседник.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что в Москве легковой автомобиль протаранил автобус, стоявший на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел на Краснодонской улице. В результате аварии пострадал пассажир легковушки.