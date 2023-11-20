Автомобиль врезался в стоявший на остановке автобус в Москве
Легковой автомобиль протаранил автобус, стоявший на остановке в Москве. Об этом 20 ноября «РИА Новости» сообщила пресс-служба «Организатора перевозок».
Инцидент произошел на Краснодонской улице возле дома № 2к1. В ДТП участвовал автобус, следовавший по маршруту № 713.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», — сообщила пресс-служба.
В результате аварии пострадал один пассажир легковушки. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее, 31 октября, в Москве произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Водитель оставил транспортное средство, которое само продолжило движение и сбило его. Экипаж городского транспорта остановился, врезавшись в забор.