Песков заявил о давлении на Сербию со стороны НАТО

Сербия находится под давлением со стороны НАТО, но сохраняет особые партнерские отношения с Россией. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия, наилучший способ выстраивать отношения — вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением. У нас с Сербией свои особые партнерские отношения, мы высоко их ценим и будем дальше их развивать», — сказал он на брифинге.

Ранее, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос о проведении военных учений с НАТО и другими партнерами.

За день до этого, 20 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе турне по Западным Балканам рассказал, что альянс рассматривает возможности увеличения своего постоянного присутствия на территории самопровозглашенного Косово и в целом на Западных Балканах.

Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин напомнил в интервью Медиакорпорации Китая, что после обещания со стороны НАТО не расширяться на Восток прошло уже пять волн таких расширений. Российский лидер указал, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

6 октября в Косово прибыло подкрепление в составе 200 британских солдат для усиления контингента НАТО (KFOR). В альянсе уточнили, что решение о дополнительном подкреплении было принято после событий в Косово, случившихся 24 сентября. В тот день в регионе сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере непризнанной республики. Косовская полиция ликвидировала троих ворвавшихся.

До этого, 29 мая, Вучич заявил, что целью обострения ситуации в Косово является столкновение Сербии с НАТО. В тот день представители KFOR атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Кроме того, был использован слезоточивый газ.