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О чем говорил Путин на саммите ОДКБ в Минске. Главное

Путин на саммите ОДКБ рассказал об антитеррористической операции «Наемник»
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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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23 ноября в Минске состоялся саммит стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нем приняли участие главы государств, входящих в блок, в том числе президент РФ Владимир Путин. О чем говорил в своем выступлении российский лидер, читайте в материале «Известий».

Путин на саммите ОДКБ в Минске 23 ноября

Путин прибыл на саммит ОДКБ днем 23 ноября. У самолета его встретил почетный караул, который проводил президента в здание минского аэропорта. Как уточнила пресс-служба Кремля, в ходе мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия членов блока, в том числе развитие системы коллективной безопасности, а также актуальные вопросы международного и регионального масштаба.

В течение дня Путин поучаствовал в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в узком составе. После этого он выступил на пленарном заседании саммита.

Как сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, по итогам встречи совет глав стран — участниц блока подпишет 15 документов. В их число войдет декларация Совета коллективной безопасности, в которой подчеркиваются основные принципы деятельности блока и позиция стран-участниц по вопросам международной безопасности.

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Как пояснял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент не планировал двусторонних встреч с лидерами ОДКБ во время саммита. При этом на расширенном заседании организации 23 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Путин пригласил коллег по блоку на традиционные встречи в рамках ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, на которых продолжится начатый в Минске диалог.

Выступление Путина на пленарном заседании ОДКБ в Минске 23 ноября

В ходе пленарного заседания ОДКБ Путин заявил, что в 2023 году получили развитие контакты с «естественными партнерами» блока — Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и СНГ.

Президент особенно отметил совместные усилия государств — членов организации в оборонной сфере. Кроме того, Путин рассказал об операции «Наемник», которая проводится для пресечения вербовки граждан стран ОДКБ в международные террористические организации и устранения каналов выезда за пределы государства для этих целей. При этом глава государства подчеркнул, что страны — участницы ОДКБ, в том числе Россия, не приемлют любые проявления терроризма.

В своем выступлении Путин упомянул о мероприятиях по повышению боевой готовности военных кадров блока, таких как маневры в Белоруссии и миротворческие учения в Киргизии. Он указал, что был реализован комплекс мероприятий по борьбе с транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, оборотом наркотиков и экстремизмом.

Российский лидер отметил и расширение военно-технического сотрудничества между входящими в блок странами, в котором участвует Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, сформированная по инициативе РФ.

Путин также рассказал о начале работы Координационного совета ОДКБ по биологической безопасности. Он будет заниматься предотвращением угроз, связанных с созданием, распространением и применением биооружия, а также обеспечением радиационной, химической и медицинской защиты.

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