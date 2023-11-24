Конкурс пенсий: разрыв между выплатами в регионах достиг 23 тысяч

Разрыв между средними пенсиями в разных регионах за последний год увеличился на 1,3 тыс., до 23 тыс. рублей , выяснили «Известия». По итогам III квартала самые высокие выплаты были на Чукотке (40 тыс.), а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (17 тыс.) . Систему начисления пенсий россияне считают весьма запутанной. Но если учитывать, что косвенно их размер связан с инфляцией, а значит и зарплатами в регионах, то получается, что разрыв объясняется, в том числе, разницей в доходах. Влияет и наличие региональных надбавок , отметили во ВНИИ труда. Впрочем, номинальное различие не всегда показательное: хотя на севере начисления выше, жить там значительно дороже, отметили эксперты. Нужно ли сглаживать разрыв пенсий — в материале «Известий» .

В каких регионах РФ наибольшие и наименьшие пенсии

Если сравнивать усредненные показатели, то получается, что в России максимальная региональная пенсия превышает минимальную почти в 2,5 раза. Самые большие выплаты по старости неработающим гражданам назначаются жителям Чукотки — 39,9 тыс. рублей, а самые низкие — пенсионерам Кабардино-Балкарской республики (КБР) в размере 17 тыс. Разница составляет почти 23 тыс. Это следует из статистики Социального фонда (СФР) по итогам III квартала, которую изучили «Известия». Средняя сумма пенсий по всей стране, по этим данным, составила 21,8 тыс. рублей.

В 2023-м в пятерку регионов с самыми высокими средними выплатами пожилым людям помимо Чукотки также вошли Ненецкий автономный округ (34,8 тыс.), Магаданская область (34 тыс.), Камчатский край (33,6 тыс.) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тыс.), следует из статистики СФР. Антирейтинг вместе с КБР возглавили Дагестан (17,3 тыс.), Карачаево-Черкессия (18,6 тыс.), Калмыкия (18,6 тыс.) и Крым (18,7 тыс.).

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Соцфонд публикует сведения по регионам лишь с 2021 года. С этого времени лидером по сумме начислений всегда была Чукотка, а отстающим — Кабардино-Балкария .

К 1 октября 2022 года разрыв в пенсиях был меньше — в среднем 21,7 тыс. (38,1 тыс. против 16,4 тыс.). В аналогичный период 2021-го — 18,2 тыс. (32 тыс. против 13,8 тыс.), подсчитали «Известия», изучив данные Пенсионного фонда (ПФР и Фонд социального страхования объединили в СФР только в 2023-м).

Разрыв между средними максимальными и средними минимальными выплатами увеличивался вместе с уровнем среднего размера пенсии. В 2021-м показатель составил 17,6 тыс., а в 2022-м — 20,9 тыс., следует из данных ПФР. «Известия» направили запрос в Соцфонд.

Почему разрыв между пенсиями в регионах такой большой

Размер пенсии зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, это величина дохода от трудовой деятельности и продолжительность стажа , объяснили «Известиям» во ВНИИ труда. Там добавили: учитываются также периоды военной службы и ухода за детьми. Кроме того, предусмотрены надбавки для граждан старше 80 лет.

— Главным образом, пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной, которая для всех в стране одинакова (7,6 тыс. на 2023-й), и страховой, которую гражданин формирует за счет пенсионных баллов , — объяснила доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Стоимость этих баллов, как, впрочем, и фиксированную часть, и в целом пенсии, ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции в России и прожиточного минимума пенсионера в регионе (ПМП). Иными словами, пусть и косвенно, но ситуация в экономике конкретного субъекта и покупательная способность его жителей (не только пожилых) влияет на размер пенсий. И получается, что в регионах, где выше зарплата, больше и выплаты по старости .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По данным Росстата на август 2023-го, больше всего в РФ зарабатывают жители Чукотки, которые в среднем получают 141,4 тыс. рублей в месяц. Самый низкий показатель — в Ингушетии , где людям платят примерно 32,2 тыс., то есть в 4,5 раза меньше. В Кабардино–Балкарии среднее жалованье чуть выше — на уровне 36 тыс. Таким образом, разрыв между средними зарплатами в РФ достигает 110 тыс.

— Разница в размере пенсий также зависит от места жительства. Предусмотрены надбавки за работу в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях. Дополнительные начисления получают жители села , — отметили во ВНИИ труда.

Северяне получают надбавку к фиксированной пенсии выше на 50%, то есть 11,4 тыс. рублей в 2023-м, уточнила профессор финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Доплаты могут назначаться по двум основаниям: если у человека есть северный стаж или он проживает в таких регионах , отметила она. Для получения средств нужно отработать в субъекте 15 лет.

Как объяснили во ВНИИ труда, если гражданин после выхода на пенсию остается жить на Севере, то к выплатам применяется повышающий коэффициент. В каждом районе он разный. На всей территории Чукотского АО коэффициент максимальный из всех существующих и равен двум, добавили там.

Есть и другие требования по начислению выплат пожилым людям , продолжила Юлия Долженкова. Они должны соответствовать прожиточному минимуму пенсионера в регионе . На Чукотке он в 2023-м равен 30,9 тыс., а в Кабардино-Балкарии — 13,2 тыс., рассказала эксперт. Следовательно, в Чукотском АО с доплатами люди должны получать не менее указанной суммы.

Нужно ли снижать разрыв в пенсиях в регионах

Россияне не часто переезжают из одного региона в другой из-за более высоких пенсий , отметила Юлия Долженков. Например, чтобы претендовать на московскую доплату до уровня ПМП в субъекте достаточно иметь постоянную регистрацию в столице и получать там выплату ниже регионального прожиточного минимума. Но для назначения повышенных начислений нужно быть прописанным в Москве минимум 10 лет и иметь выплаты ниже социального стандарта . Таким образом, просто переехать недостаточно, объяснила эксперт.

Разница в размере пенсий связана с серьезными различиями между уровнем цен в субъектах , отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Очевидно, что на Чукотке всё стоит в два раза дороже, чем в КБР. И то, что региональные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, более справедливо, чем если их постричь под одну гребенку , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Очевидно, существует проблема: у части пожилых людей есть соблазн получать выплаты там, где больше платят, а жить там, где цены ниже. К сглаживанию пенсионного неравенства может привести только унификация экономических показателей по регионам, — считает Агван Микаелян.

Наличие номинальной разницы в выплатах не всегда означает разрыв реальный , отметил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он также убежден, что различие прежде всего связано с уровнем цен на потребительскую корзину . В увеличении разницы играет роль и инфляция, которую необходимо учитывать при определении реально располагаемого дохода.

Эксперт подытожил: по субъектам разница существует в силу объективных экономических причин. Следовательно, с учетом этих факторов и должны формироваться региональные пенсии.