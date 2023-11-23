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Четыре человека погибли в результате атаки ЦАХАЛ по Ливану

Reuters: в результате атаки ВВС Израиля южных районов Ливана погибли четыре человека
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как указали в пресс-службе ЦАХАЛ, израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» на территории южной части Ливана.

«Военнослужащие и авиация ЦАХАЛ нанесли удары по террористической ячейке, пытавшейся запустить ракеты на израильскую территорию, и по группировке, обстрелявшей военнослужащих ЦАХАЛ», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

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Ранее, 20 ноября, израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана в ответ на обстрелы. Как указали в ЦАХАЛ, ранее в этот день сирены прозвучали на севере страны в связи с «проникновением вражеского самолета». В направлении цели был запущен перехватчик. Также был зафиксирован ракетный запуск, снаряд упал на открытой местности в районе Мисгав-Ам.

18 ноября ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля – воздух», которую запустили с территории Ливана по израильским беспилотникам.

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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