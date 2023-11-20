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Израиль нанес удар по командным центрам «Хезболлы» в Ливане

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана в ответ на обстрелы. Об этом 20 ноября сообщила армейская пресс-служба.

Как указали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ранее в этот день сирены прозвучали на севере страны в связи с «проникновением вражеского самолета». В направлении цели был запущен перехватчик. Проникновения самолета не обнаружено. Также был зафиксирован ракетный запуск, снаряд упал на открытой местности в районе Мисгав-Ам.

«В ответ на запуски из Ливана в сторону Израиля в течение дня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по оперативным командным центрам «Хезболлы» и инфраструктуре террористов. Кроме того, ранее сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке в районе Метула на севере Израиля», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевиков «Хезболлы», которые выпустили ракеты по Израилю.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Накануне Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные запуски .

18 ноября ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля-воздух», которую запустили с территории Ливана по израильским беспилотникам.

Вечером 17 ноября ЦАХАЛ нанесла ответные удары с помощью истребителей и вертолетов по военным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла».

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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