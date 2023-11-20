ЦАХАЛ сообщила о падении противотанковых ракет на севере Израиля

На севере Израиля было зафиксировано несколько ударов. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 19 ноября.

«Было зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов по различным районам на севере Израиля. Согласно протоколу, пуски не были перехвачены», — отметили в канале.

Также упоминалось, что снаряды не получилось остановить, поскольку перехватчик в это время был направлен на другую задачу.

Кроме того, ЦАХАЛ заявила, что ее истребители нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные запуски ранее.

Ранее, 18 ноября, ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля-воздух», которую запустили с территории Ливана по израильским беспилотникам.

1 ноября йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» показали видео запуска ракет в сторону израильского государства.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.