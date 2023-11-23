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Политик Филиппо счел безумием новый пакет помощи Украине

Филиппо возмутило решение фон дер Ляйен выделить новый пакет помощи Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Европейскому союзу (ЕС) больше не стоит предоставлять очередную финансовую помощь Украине, учитывая ее очевидное поражение в конфликте. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на €1,5 млрд. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие!» — отметил он.

Кроме того, политик подчеркнул, что предоставление таких внушительных сумм происходит в то время, когда Украина заметно сдает свои позиции в нынешнем конфликте, а руководство страны страдает коррупцией.

«Правительство Макрона как раз объявило о сокращении бюджета больниц Франции на €600 млн к 2024-му году!», — указал Филиппо.

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22 ноября сообщает Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что ЕС выделил ноябрьский транш микрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что суммарная поддержка альянса Украины достигла €85 млрд. Она также добавила, что ЕК продолжает попытки согласовать со странами — членами ЕС пакет помощи на сумму €50 млрд для Киева в период с 2024 по 2027 год.

До этого, 10 ноября, агентство Reuters сообщило, что несколько стран — участниц Евросоюза, включая Германию, выступили против выделения Украине €20 млрд в качестве военной поддержки. Тогда же уточнялось, что план финансовой помощи может претерпеть изменения.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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