Евросоюз (ЕС) выделил Украине ноябрьский транш микрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд. Об этом 22 ноября сообщает Европейская комиссия (ЕК).

«Сегодня мы перевели Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи», — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывшей Twitter).

Она также отметила, что суммарная поддержка альянса Украины достигла €85 млрд. Фон дер Ляйен добавила, что ЕК продолжает попытки согласовать со странами — членами ЕС пакет помощи на сумму €50 млрд для Киева в период с 2024 по 2027 год.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что план альянса по предоставлению Украине очередной военной помощи на сумму €20 млрд в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Отмечалось, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, так как хочет в первую очередь обсудить стратегию по украинской стороне в рамках ЕС.

До этого, 10 ноября, агентство Reuters сообщило, что несколько стран — участниц Евросоюза, включая Германию, выступили против выделения Украине €20 млрд в качестве военной поддержки. Тогда же уточнялось, что план финансовой помощи может претерпеть изменения.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.