ЦАХАЛ заявила о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС

Израильские солдаты бригады «Гивати» провели операцию в штаб-квартире северной бригады палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 22 ноября сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ходе операции военнослужащие ликвидировали в этом районе десятки террористов. По итогам операции солдаты уничтожили заставу», — сказано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что операция проводилась в северной части анклава в районе Шейх-Заид. Армия обороны Израиля также указала, что там проживают многие высокопоставленные члены ХАМАС.

Ранее в этот день министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных из 300 человек, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения по возврату заложников. По данным газеты The Times of Israel, в соответствии с соглашением Израиль в первые четыре дня освободит до 150 человек в обмен на 50 заложников, план по возвращению которых правительство страны одобрило 22 ноября.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что обмен заложниками будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления. На это время будет объявлена гуманитарная пауза.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.