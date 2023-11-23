Эксперт назвала причины плохой успеваемости в школе

Вопреки переживаниям родителей, двойки в дневнике не всегда означают, что ребенок не усвоил базовые знания или не сможет добиться высоких результатов в будущем. Однако регулярные двойки в дневнике ребенка всё же говорят о ряде проблем в процессе обучения, на которые родители должны обратить внимание. Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская 23 ноября рассказала «Известиям» о самых частых причинах плохой успеваемости и дала советы о том, как исправить ситуацию.

По ее словам, сплошные пятерки в школьном аттестате, как и двойки, отнюдь не гарантируют ребенку успешное профессиональное будущее — чаще всего самые ответственные управленческие должности в России занимают именно хорошисты — в среде топ-менеджеров их 84%, а отличников и троечников — по 8%. Таким образом, потенциал ребенка зависит скорее от умения учиться ради знаний и развития, а не отметок в дневнике.

«В некоторых семьях академический успех считается важным показателем и приоритетом, в то время как другие семьи фокусируются на развитии личностных качеств и творческих способностей. Наиболее здоровый подход заключается в поиске баланса: важно обучать детей ценности образования, поддерживая при этом их любознательность и самостоятельность, а также показывать, что любовь и принятие не зависят от оценок», — утверждает Екушевская.

Она отметила, что ребенок может потерять интерес к учебе по нескольким причинам. Одна из самых распространенных — неправильно выстроенная система обучения, в рамках которой ребенок испытывает дефицит внимания педагога и работает с плохо адаптированными под него материалами. В результате дети быстро перестают понимать ценность новых знаний, как и где они смогут ими воспользоваться в будущем, вследствие чего мотивация и интерес к обучению падает.

Похожей проблемой можно считать и низкий уровень самостоятельности ребенка: за чередой двоек и троек может скрываться элементарное неумение распоряжаться собственным временем. Серьезным блоком факторов, способным значительно усугубить качество образовательного процесса, являются также различного рода конфликты на почве неудовлетворительных оценок: в семье, со сверстниками, с учителями — всё это ведет к негативному восприятию обучения и искаженному самовосприятию ребенка в роли обучающегося, заявила эксперт.

«Установка «отличники — хорошие, а двоечники — плохие» может негативно сказаться на развитии детей. Такой подход упрощает и искажает реальность, сводя ценность человека лишь к его успехам в учебе. Это может привести к формированию условной самооценки у ребенка, когда его чувство собственной значимости и уверенности в себе напрямую зависит от оценок. В такой ситуации дети, получающие низкие оценки, могут страдать от недостатка самоуважения и чувства неполноценности. Важно акцентировать внимание на важности формирования у детей устойчивой внутренней самооценки, которая не основывается на внешних показателях, таких как оценки в школе. При этом важно учить детей адекватно воспринимать как успехи, так и неудачи, видя в последних возможность для роста и развития», — сказала Екушевская.

Родителям ни в коем случае не стоит бить тревогу из-за разовых двоек и троек, ведь они могут появиться в дневнике ребенка по невнимательности на уроке или усталости — в такой ситуации достаточно перевести фокус всех членов семьи на положительные результаты в учебе, творчестве или спорте. Одновременно с этим нельзя игнорировать неудачи ребенка, подчеркнула специалист.

«Если плохие оценки превращаются в систематическое явление и при этом ребенок внезапно меняет свое поведение, становится угнетенным или агрессивным, это явный сигнал того, что у него возникли трудности, с которыми он не может справиться самостоятельно», — объяснила Екушевская.

По словам эксперта, в такой ситуации важно не создавать излишнего давления на психику ребенка и помнить, что школьные оценки не всегда бывают объективны, не являются отражением личности ребенка или уровня его интеллекта и точно не оценивают воспитательные качества самих родителей. В противном случае даже взрослые люди формируют у себя ошибочное убеждение в том, что только хорошие оценки свидетельствуют о ценности ребенка и его усилиях, а впоследствии такие стереотипы и уязвленное самовосприятие не дадут повзрослевшему человеку раскрыть свои таланты.

Главное, о чем следует помнить родителям, уверена Екушевская, — помощь ребенку в улучшении результатов успеваемости в школе должна включать в себя такие подходы, которые направлены на поддержку разностороннего развитие личности ребенка, включая его творческие способности, социальные навыки и эмоциональное благополучие.

Начните с простого разговора: спросите, что ему интересно и в чем он испытывает трудности. Создайте доверительную атмосферу, чтобы ребенок всегда мог обсудить с вами возникающие вопросы. После этого помогите ему разобраться с основами тайм-менеджмента, расскажите о разных способах запоминания информации и методах обучения, дав ему возможность попробовать разные варианты, рекомендовала собеседница «Известий».

«То же семейное образование, или хоумскулинг, может помочь за счет своей гибкости — здесь существуют возможности для более индивидуализированного подхода к обучению, где можно учитывать уникальные особенности и интересы ребенка, внедряя комфортные для него методы, форматы и подходящие образовательные режимы. Однако такой формат также требует ответственного подхода, где родителям важно обеспечить для ребенка возможности социального взаимодействия с другими детьми. Так можно сбалансировать образовательные и социальные аспекты развития ребенка», — привела пример эксперт.

Также не стоит забывать, что все дети предпочитают учиться по-разному, поэтому им необходим доступ к набору образовательных материалов — книгам, видеоурокам, обучающим играм и так далее. Сейчас в Сети достаточно сертифицированного контента, за содержание которого родители могут не переживать, указала Екушевская.

«Поощряйте усилия ребенка, а не только результаты. Это поможет усилить мотивацию к учебе. Создайте позитивный образовательный опыт, избегая критики и поддерживая ребенка даже в неудачах», — подытожила специалист.